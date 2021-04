Finalmente, o Conselho Geral "Independente" da RTP morreu — legal, ética, moralmente. Há quatro anos, quando a lei o mandava abrir um concurso para escolher um "projecto estratégico" e nomear para administradores o seus autores, o CGI preferiu rasgar a lei, perante a passividade e permissividade do parlamento, do Ministério Público e do presidente da República. Em vez de abrir concurso, reinstalou a administração existente.Recordo ...