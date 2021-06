Comprei três raspadinhas. A 20X, a São Valentim e a Lotaria do Património. Ganhei dois euros na de S. Valentim, porque me saiu um símbolo do Cupido. Nesta fiquei em casa: o prémio igualou o preço. Nunca tinha comprado raspadinhas. Andava tentado, e, por querer conhecer a do património, desta vez é que foi. A raspadinha do património é uma esmola que nós damos à salvação do que os antepassados nos deixaram....