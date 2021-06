O pequeno Portugal juntou-se à grande Espanha para se candidatarem a receber as provas finais do Mundial de Futebol em 2030. Rei de lá, presidente de cá, primeiros-ministros de cá e lá, todos juntinhos para Portugal parecer um apêndice de Espanha em 2030. Dois dias depois, o governo de Madrid tratou-nos como cães raivosos a precisar de vacinas, apesar de a Espanha estar com um nível de infecção covidiana superior ao da nossa santa ...