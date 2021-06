O Euro é tão importante, como justificou a Alemanha ao deslassar as regras covidescas, que haverá jogos com multidões, à antiga. O primeiro jogo das seleções portuguesa e húngara poderá ter 68 mil adeptos no estádio em Budapeste. Haverá jogos com público noutros sete locais deste Euro europeizado, apesar de só a Hungria aceitar a casa cheia. Cumprindo-se regras de segurança, ainda bem que volta a normalidade....