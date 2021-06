Como não percebo de bola, avanço com uma das minhas habituais barbaridades analíticas. Ontem a selecção fez-me lembrar o que Jesus disse a Madalena: «Noli me tangere!», «não me toques!».Perante uma equipa alemã de extrema eficácia e pressionando homem a homem, os jogadores portugueses preferiram o «não me toques» e «não lhes toques», deixando a Alemanha folgada organizar ...