Fernando Santos respondeu com uma pergunta: "Mas que contas são essas?" O jornalista da RTP tinha invocado aquela conversa generalizada nos media nos últimos dias: se a Hungria perder… Portugal, mesmo perdendo por dois golos… e rónhónhó pardais ao ninho.Santos, apesar de imperador dos empates, respondeu que Portugal terá de jogar para vencer porque prognósticos só no final do jogo… da Hungria. A interferê...