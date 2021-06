Os jogos do Euro têm sido interessantes, mesmo quando as equipas não são lá grande coisa, porque os árbitros receberam instruções da UEFA para não serem muito castigadores: menos apito, menos cartões, menos penáltis.A diferença no andamento dos jogos é enorme. Os jogadores têm feito muito menos fitas, os treinadores menos gesticulação de escandaleira. Precisávamos disto nos jogos ...