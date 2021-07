Tribunais com medo de existir

Caso nº 1. O juiz Pedro Moreira, do Tribunal Administrativo de Lisboa, declarou a "incompetência absoluta" do Tribunal para dirimir o litígio decorrente da acção de Coelho da Silva, concorrente à administração da RTP, contra o facto de o CGI da RTP ter agido gritantemente contra a lei no concurso e o facto de a empresa escolhida pelo CGI para escolher a administração, a Boyden ‘for the boys’, ter sido contratada pelo próprio candidato vencedor.



O juiz decidiu não decidir. Diz que a RTP é uma empresa pública que se rege pelo direito privado, pelo que não tem competência para julgar a providência cautelar, sendo por isso irrelevantes as tropelias processuais e favorecimento dos candidatos sistémicos.

Caso nº 2. O juiz Sénio Alves, do Supremo Tribunal de Justiça, declarou a recusa do Tribunal para julgar a ‘operação Lex’, que envolve, entre outros, o ex-juiz Rui Rangel. Entregue-se a um tribunal abaixo, diz ele. Lá vai uma parte do processo para a primeira instância e a parte respeitante a Vaz das Neves, ex-presidente da Relação de Lisboa, fica no regaço do Supremo. É caso para perguntar se isto é um Supremo (!) Tribunal (?) de Justiça (?!).