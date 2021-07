A nova censura finge proteger-nos

A proposta da IL para revogar o artigo 6º da chamada "Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital" foi chumbada terça-feira com os votos contra do PS, BE, PAN e de uma deputada não-inscrita. Os nomes destes deputados que insistem no restabelecimento da censura ficarão inscritos na mesma coluna infame junto dos dos censores fascistas e comunistas do século XX em Portugal se, quando a miserável "Carta" baixar à especialidade, mantiverem os seus preceitos anticonstitucionais. Apesar dos votos do PCP, PEV, PSD, CDS, IL, Chega e quatro deputados do PS, a criação de censura foi reafirmada pelo parlamento do meu país, o que me deixa, mais do que triste, revoltado. O parlamento de Portugal insiste numa lei que restabelece a censura, uma censura adaptada ao presente e que finge não o ser.A carta de pseudo-direitos humanos pretende estabelecer o que é e o que não é desinformação: para o PS fascistóide e seus aliados fascistóides, desinformação é, basicamente, o que desagrada aos partidos no poder. Eles podem esconder a verdade e mentir descaradamente, como há dias dois ministros, mas "desinformação", para eles, é o que não sai no ‘Expresso’ ou no ‘Diário de Notícias’, na RTP ou na SIC, ou o que aparece nas redes sociais, isto é, o que eles não controlam (para já). Os fascistóides no poder querem o mesmo de sempre: controlar o povo. As redes sociais são povo que eles não controlam, apesar dos canalhas a quem pagam para escreverem nas nossas páginas. O artigo 6º foi escrito por quem tem medo do povo e quer calar o povo.