O jornalismo já interiorizou a obediência?

O carro do ministro Cabrita matou um trabalhador na A6. O carro do primeiro-ministro Costa fez Porto-Lisboa, comprovadamente, em duas horas.O ministro do Ambiente, Fernandes, num acto de cobardia repugnante, atirou ao seu motorista a culpa da velocidade excessiva do carro oficial em que seguia. Os abusos velozes dos políticos no poder são antigos e nem com a passagem do tempo beneficiam do processo democrático e do processo civilizacional. Dentro dum carro do Estado um governantes sente-se grande e a alta velocidade comprova a sua eminente grandeza.