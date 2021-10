Lendo, ouvindo e vendo os media, fica-se com a impressão que o governo anda no Orçamento como diz o ditado chinês, a tentar matar cinco pulgas com os cinco dedos da mão. Tarefa impossível. O Orçamento minoritário, com as pressões PC, BE e PAN, vai de geringonça a desengonço, monstro de Frankenstein, feito de bocados de corpos alheios: fica em condições de passar!