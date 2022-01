Ninguém esperava a vitória esmagadora do PS, a começar pelo próprio PS. Também as sondagens terão falhado redondamente. Provavelmente muitos eleitores do PS estarão admirados, talvez até arrependidos, dado que as sondagens diziam que não queriam nenhuma maioria absoluta.Costa tem agora a possibilidade de governar mais quatro anos, com um programa só seu, atingindo os mesmos 10 anos de governação que Cavaco Silva.