Num dos vídeos populares da festa no bairro do Cerco uma mulher gritava: "Liberdade! Liberdade!" Parecia a libertação dos presos políticos em Abril de 1974, à porta da prisão de Caxias. À saída do tribunal do Porto, os repórteres tinham antes captado a saída triunfal de seis dos suspeitos de envolvimento no assassinato de Igor Silva na festa do título do FC do Porto.









