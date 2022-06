A Biblioteca Nacional (BN) apresenta uma interessante exposição em que os comentários e recomendações dos censores do Estado Novo são expostos ao lado dos exemplares dos livros que lhes passaram pelas mãos. Se um livro era censurado, além de se privar o público, os exemplares tinham de ser retirados do circuito de venda, com prejuízos financeiros para autores, editores e livreiros.









