A açorda de galambas azedou o regime

A primeira reacção generalizada nos media foi a de que as alegadas cenas de faca e alguidar no Ministério das obras públicas foram coisa de garotos. Um dia ou dois, porém, chegaram para se perceber aquele pesadelo praticado por adultos: o brinquedo espezinhado foi o Estado de direito. Uma vez mais, a juntar a tantas, viu-se como os motivos para crescer o radicalismo na sociedade resultam directamente do desprezo pelas leis e regras administrativas, que são o fundamento do Estado de direito e, portanto, da democracia.









