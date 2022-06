O foto-repórter António Cotrim, da Lusa, fez esta foto extraordinária na noite de 12 de Junho. Um homem, que reconhecemos, beija ostensivamente o ventre de uma grávida de muitos meses. Não a vemos. Cotrim enquadrou um plano médio, centrado absolutamente no gesto de Marcelo e no gesto dela, com a mão na cabeça do homem que lhe beija o ventre.









