A SIC Notícias resolveu enfrentar a dinâmica da CMTV e a novidade da CNN Portugal com… gente a falar no estúdio, talk shows logo de manhã. Quem não deve gostar são as estações de rádio. TV que é só rádio com imagens é um regresso às origens.Houve eleição na Maçonaria e os media, atentos, acompanharam.