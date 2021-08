À grande e à francesa

A bandeira na Torre Eiffel no encerramento dos Jogos Olímpicos foi fake, tal como, em Tóquio, a mistura de telemóveis acesos com efeitos digitais sobrepostos. Delapidam a realidade do desporto. Tudo muito giro, mas a caminho da mentira.Nas redes sociais vi estatísticas de medalhas em que a União Europeia ganharia em medalhas se os 27 concorressem juntos. Pois, mas não concorrem. A UE não é um país, nem uma nação, nem tem líderes eleitos directamente. Quando tiver, OK.Na semana passada, Marques Mendes fez a previsão completa de uma remodelação governamental; esta semana previu os resultados eleitorais das autárquicas. Quem me dera ser agora bruxo de Fafe como ele para prever o que prevê depois de amanhã.Não são de crocodilo, mas nós, comuns mortais, como entenderemos as lágrimas de Messi, génio da bola? Falta de transparência: nem Barça nem ele explicaram bem a saída. E são sempre tantos os milhões que não dá para os traduzir em lágrimas.Concorreram 1800 ao Masterchef da RTP, mais do que as vagas para os cursos nas 12 escolas de hotelaria. Vence o fascínio exercido pela TV nesta nação de cozinheiros e tascas, bares, baiucas, bistrôs, pastelarias, esplanadas e restaurantes.O ministro Siza Vieira ralhou com a Dielmar insolvente, que acusou de mal gerida, e disse que o Estado tem de ser mais criterioso nos apoios que deu e dá. Pois tem. Apoiado! Que tal começar pela TAP? Escândalo maior não houve, mas continuará.O jornalismo nacional esteve em peso com todo o poder político na inauguração da fachada oeste do Palácio da Ajuda, mas não viu então que as obras não estavam prontas para a abertura… daí a meses; olhando para os poderosos, não viu, nas suas costas, as tais portas de casas na Calçada que, com as obras, ficaram janelas. Foram populares quem revelou o caso nas redes sociais.