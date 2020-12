A morte saiu à estrada num dia assim

A morte brutal de Sara Carreira, menina bonita na flor da idade, membro da nova aristocracia social e mediática, comoveu milhões no país e na emigração; os media televisivos adoptaram essa comoção colectiva e adaptaram a programação.A TV funcionou como fonte de informação e também como meio de luto colectivo proporcionando uma identificação e uma solidariedade comunitárias que poucas vezes sucedem nas sociedades. Este fenómeno foi tão inesperado como a própria tragédia.Ao referir-se erradamente em percentagem ao rácio de transmissibilidade (Rt) do coronavírus, o primeiro-ministro mostrou que não fazia a mínima ideia do que estava a dizer. Nove meses depois de começar a pior crise em décadas, custa a crer.Depois de dizer setecentas e oitenta e nove vezes durante quatro anos "agarrem-me, se não eu recandidato-me!", o presidente Marcelo anunciou que se recandidata. Foi um alívio em todo o planeta: terminou o segredo menos bem guardado de sempre.No canal de lutas chamado Kombat Sport passa a Odivelas Box Cup, prova do International Boxing Tournament de 2019. Fico a pensar se estes eventos são ignorados pelos media em geral ou se eles mesmos pretendem uma certa obscuridade mediática.A Web Summit, que este ano foi online, custou-nos à mesma 11 milhões mas o contrato da Câmara de Lisboa com a organização é secreto. Diz o BE não se saber se o contrato "tem condições ou cláusulas abusivas". Pela lógica, ao ser secreto, tem.-----Nota amarga na contaminação da DGS com o vírus: Graça Freitas disse há meses que a máscara dava "uma falsa sensação de segurança" e desde então passou ela mesma a dar uma falsa sensação de segurança aos portugueses. Quando se precisava de uma voz com autoridade sanitária saiu-nos o contrário; e, ao atacar os media que a substituíram a ela, ainda tornou a autoridade autoritária.Há milhares de alunos sem aulas em Dezembro: o seu desenvolvimento ficará prejudicado, talvez irremediavelmente; uma catástrofe, para eles, suas famílias, também para o país. A pouca atenção mediática a esta inconstitucionalidade ao longo de meses — negam-lhes o direito ao ensino — permite ao Ministério deixar andar. Entretanto, filhos de governantes têm aulas no ensino privado.