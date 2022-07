A reportagem online da revista ‘Vogue’ americana com Olena Zelenska, a mulher do presidente ucraniano, motivou na nossa Santa Terrinha muitas críticas, algumas sustentadas, outras levianas, outras ignorantes, outras simplesmente cretinas, quase todas de autoria do exército de dedos teclantes de alguém com o rabo sentado no sofá exercitando a língua pré-tuguesa numa ou mais das ‘paredes sociais’ onde ricocheteiam e ricochateiam tweets e posts.









Ver comentários