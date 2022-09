Tal como está, a RTP vai-se tornando um problema nacional: um problema de Estado, do parlamento, dos portugueses. Criada em 1957 para recolher a audiência do maior número, entrou numa espiral regressiva que parece aproximar-se do ponto sem retorno. A sua audiência média actual do total dos seus vários canais deve ser este ano a mais pequena desde a década de 1960, quando só tinha um canal.









