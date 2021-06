Não é fácil enfrentar a variante Belga Plus de um vírus que nos afeta a todos, o futebol mundial. Ainda por cima quando o vírus entra a matar, nesta vaga dos oitavos a que chamam “mata-mata”. Portugal está em quinto lugar no ranking mundial de equipas da FIFA, uma proeza para um país com 10,1 milhões de habitantes, mas a Bélgica, com poucos mais (11,5 milhões), está em primeiro, proeza ainda maior. É...