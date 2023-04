Se houve acerto num comentário do comentador Marcelo foi falar da maioria requentada e cansada. É uma percepção que dia a dia recebemos do próprio governo e da opinião pública em sondagens e nas ruas. Quando pareceu que retomaria alguma iniciativa com o pacote da habitação, pumba!, o Rato pariu uma montanha legislativa que se esboroou até à triste capitulação de Costa na entrevista à SIC.









