Alargar o pluralismo nos media

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A percepção de que o sistema político, ou o "regime", está bloqueado já faz parte do debate político e dos lugares- -comuns da comunicação social. É um pequeno passo. Nas eleições europeias, o primeiro partido ganhou com 11,8% dos eleitores inscritos no território nacional e o maior partido da oposição arrecadou 7,7%. Na sondagem ontem publicada no CM, os grandes partidos perdem intençã... < br />