Muitos espectadores gostam pouco do futebol dos pequeninos, mas desta vez fizeram mal. Deram menos audiência à final europeia de futsal sub19 na RTP1 do que à SIC e à TVI e perderam um bom jogo com uma boa equipa numa vitória justa.















Elsa enganou a produção de ‘Casados no Paraíso’, dizem blogues.









Ver comentários