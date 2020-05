Antes o futebol que a propaganda

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para entreter jornalistas e comentadores, António Costa lançou com entusiasmo a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. Enquanto nos entretêm com as tricas sistémicas, ignoramos problemas mais maçadores, como a nova pobreza, o novo desemprego, empresas fechadas, mil e duzentos milhões para a TAP e apoios europeus que serão afinal financiados em parte por novos impostos, a expansão do coronavírus na região de Lisboa e Vale do Tejo,...