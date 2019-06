Assisti ao último episódio da principal novela da TV Globo num bar em Belo Horizonte, Brasil. Ali se juntou um grupo para assistir ao final do maior êxito de audiência da ficção da Globo nos últimos anos. Milhares de pessoas preferiram vê-lo em locais públicos, o que só acontece com certos jogos de futebol. Com ficção, que me lembre, o fenómeno só antes ocorreu nos EUA, em 2004, com o final da série ‘Friends’.