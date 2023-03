Os consumidores do grande, médio e pequeno comércio precisam de ser defendidos, mas não só de especulação nos preços da prateleira à caixa ou no peso errado — também precisam de ser defendidos da propaganda. E, para isso, não há ASAE, nem ERC, nem «verificadores de factos» que lhes valham.



No dia 15 de Março a imprensa anunciava a "‘maior operação de fiscalização’ de sempre de preços em supermercados" pela ASAE.









