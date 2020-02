Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Título no: «Gesto polémico de árbitro durante Famalicão-Benfica gera indignação nas redes sociais». O texto dizia que «o árbitro festejou a validação do golo do Famalicão pelo videoárbitro e o gesto insólito levou a milhares de comentários e partilhas.» Mais de 400 mil viram os seis segundos do vídeo, extraídos da emissão de TV. Fui vê-los,...