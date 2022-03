A bofetada de Will Smith a Chris Rock na cerimónia dos Óscares esteve ao nível do histórico ‘pontapé do Marco’: está mal, mas toda a gente quer ver. Já teve mais espectadores do que qualquer dos filmes a concurso. Óscar para a televisão!O teledocumentário ‘Zelensky: a História’ (CNN Portugal) reconstrói o percurso do novo e improvável herói do mundo, mostrando como as circunstâncias de um indivíduo se lhe podem sobrepor e fazer dele elo de união do seu país e de quase todo o mundo.