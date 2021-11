A UER, que reúne as estações estatais europeias e dá de comer a muitas famílias, lançou a campanha ‘Diz Sim aos Bons Media’. Os ‘bons’ são eles, as RTP deste mundo. Os que não são alimentados pelos impostos são «os maus media». Mais nada!Surreal. A jornalista da RTP chega-se ao chefe do Estado no fim do Portugal-Sérvia e tuteia-o, como se falasse com um mano: "Marcelo!