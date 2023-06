Comentadores de política internacional na TV? São aos milhares. Sugiro aos bons: evitem responder às perguntas dos apresentadores sobre o futuro. "Todos temos especulado, e muito", disse o major-general Morais Pereira domingo na CNN Portugal. Até ele.















As organizações do Estado não ajudam no combate à Ignorância Cósmica & Esmagadora.









