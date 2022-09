O momento crucial da passagem de Isabel II a Carlos III foi a sua chegada a Buckingham: saiu do carro e foi cumprimentar pessoas ali reunidas. Um acto simples transforma-se em amor do povo e pelo povo: simbolicamente, foi coroado pelo povo.























Foram malévolas as críticas a Pedro Guedes e Kelly Baron por terem simulado posições sexuais num talk show da RTP.









Ver comentários