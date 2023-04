As celebridades do século XIX eram políticos, militares, aristocratas, escritores, artistas, cantores líricos e actores de teatro. A fotografia, recente, captava-os no seu ambiente e como queriam mostrar-se. As suas fotos ou gravuras, sempre autorizadas, surgiam nos meios disponíveis: revistas, postais, cartões de visita e, depois, jornais e publicidade.









