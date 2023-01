Marcelo nadou no lago Paranoá, junto do Hotel em Brasília, e fez-se filmar com um bombeiro de calendário. Segundo o Globo, "o presidente chegou a fazer uma selfie dentro da água". Nadando espalharei por todo a parte as selfies gloriosas, etc.



































A TVI/CNN Portugal e a CMTV e a TSF têm jornalistas na Ucrânia.









