Como os Estados Unidos andam à nossa frente pelos menos 20 anos, convém atentar à opinião pública de lá, e não apenas à babugem que aparece nos nossos noticiários. Nos EUA, 65% dos adultos dizem-se “exaustos” quando pensam em política e “zangados” são 55%. Numa sondagem do Pew Research Center em Julho agora divulgada, 63% desconfia do futuro do sistema político e também 63% está insatisfeito com todos os candidatos presidenciais.









