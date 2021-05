Há dias um robot ou um anónimo avençado do Facebook informou-me que esta rede censurou uma foto, que publiquei quatro anos antes (!), do campo de concentração de Auschwitz, que reproduzi para denunciar o horror do Holocausto. Ao censurar, o Facebook tomou o partido dos nazis e dos negacionistas do Holocausto. Tão mau como isso é o próprio acto de censura. Idênticos casos nas redes sociais sucedem-se.Há três anos,...