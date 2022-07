Mário Ferreira (MF) tem negócios investigados pelas autoridades nacionais e europeias e vê expostas nos media as relações das suas empresas com a nebulosa do grupo de "amigos" de António Costa. Teve sorte na TVI, onde as notícias sobre buscas policiais, oferecer-se como arguido e o empréstimo do Banco de Fomento não disseram, ignorando um princípio básico da ética e deontologia do jornalismo, que ele é proprietário principal da TVI.









