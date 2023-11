Como sempre, parece haver uma bipolaridade no sistema mediático português no que toca à nossa existência colectiva. Por um lado trata-se de certos acontecimentos sem importância como se fossem de importância capital, como se as nossas vidas dependessem deles. Escreveu Alexandre Pais ontem no CM: “o que interessa já se Centeno ficou de ‘reflectir’ sobre um eventual convite para PM, se toda a gente sabe que foi o PS que o pôs no BdeP?









