A semana política ficou marcada na TV por três acontecimentos: a apresentação do relatório independente sobre abusos sexuais na Igreja; o ataque de Marcelo ao PSD e a resposta de Moedas; a apresentação do plano do governo para a habitação.



A apresentação do relatório dos horrores sacerdotais originou longos e merecidos directos televisivos: provou uma terrível realidade interna da Igreja (que ela menosprezou anos) e foi exemplar na factualidade e nas respostas às questões dos jornalistas.









