Os alertas meteorológicos são a mais ou a menos? Desta vez falharam redondamente. Com as comunicações directas com os munícipes ou através da total disponibilidade dos media teria sido possível ver menos carros a boiar e lojas inundadas.



































A imagem dos jovens dançando na Lisboa inundada permitiu comparar a Web Summit em que a Câmara despeja milhões de euros com esta ‘Wet Summit’, verdadeira cimeira, molhada, sem euros para minorar as consequências das cheias.









