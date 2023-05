Em 2012, propus que a RTP2 tivesse ligação à sociedade civil. Entre outras coisas, nasceu o programa ‘Sociedade Civil’. Em 2023, o programa faz uma iniciativa no Porto com sete ministros. Repito: sete ministros. Volto a repetir: sete ministros.























O directo na ARTV com Santos Silva (SS) tentando justificar o comportamento javardo na presidência da AR é ético e próprio duma democracia.









