Deputados no divã do Dr. Freud

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Esta semana ficámos a saber que os deputados da chamada ‘esquerda’ vêem a SIC. Excitaram-se com a reportagem recordando o bloqueio da Ponte 25 de Abril, no século passado.Viram populares em luta, a ocupar, a não pagar, a buzinar. Deu-lhes cá uma saudade… E inventaram uma original "forma de luta": arranjaram um putativo inimigo e aprovaram no parlamento um "voto de condenação" do governo — do governo de Cavaco, morto ... < br />