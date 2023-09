Primeiro presidente dos EUA fotografado pela polícia (no seu quarto caso de tribunal), Trump logo deu a volta à humilhação divulgando a foto. Precisa de muitas futilidades como esta na fuga para a frente que é tentar voltar à Casa Branca.















A perseguição dum suspeito de violência doméstica de Vila do Ponte, terminando de forma vistosa na Ponte do Freixo, assinala as novas formas de enfrentar a polícia com audácia e desfaçatez, semelhantes às que já há 30 anos víamos nos EUA.









