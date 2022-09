O ditador fascista do Irão queria que Christiane Amanpour (CNN) tapasse a cabeça para o entrevistar em Nova Iorque. Teve medo de se revelar a estupidez da regra medieval após a revolta da juventude pela morte da jovem que não a teria cumprido.



Na Rússia muitos opositores à guerra tiveram de passar do silêncio passivo ao silêncio activo, pirando-se do país para não serem carne para canhão na guerra imperialista de Putin.









