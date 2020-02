Do abafador ao corredor hospitalar

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Pode adoçar-se a eutanásia pela linguagem, mas não deixa de ser o acto de tirar a vida, mesmo que legalizado e a pedido da pessoa. Há um executor da decisão.Eutanásia vem do grego: boa morte. Em português, ‘boa morte’ referia-se à morte lenta de um moribundo espiritualmente preparado. Com a secularização, desapareceu do léxico e da vida comum. A maioria deseja a morte rápida. Os hospitais nã...