As imagens captadas pelo extraordinário laboratório científico e telescópio espacial Webb são um grande conseguimento humano. São incomparáveis de valor científico e beleza, só tendo faltado a NASA dizer se e em que grau se aplicou Photoshop.



































Marco Galinha, dono do ‘DN’, ‘JN’ e TSF, tem um administrador e gerente doutras empresas que é ainda director-editorial do ‘JN’ e TSF, comenta e assina contratos comerciais… Galinha que decida se é dono de empresas jornalísticas ou dum prostíbulo.









