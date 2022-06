Os noticiários de domingo e os jornais de segunda destacaram a derrota eleitoral do ‘centrista’ Macron. Mas ignoraram totalmente a maioria absoluta do ‘direitista’ PP na Andaluzia, uma região de fronteira desde sempre importante para Portugal.































O primeiro-ministro dizer que parte dos ‘problemas’ do SNS (dias antes chamou-lhes ‘estruturais’ do SNS (palavras dele) se resolviam segunda-feira, terminado o forró do fim-de-semana.









