Eça de Queirós não merecia isto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Há três versões sobre o trabalho do cônsul Eça de Queirós em Havana: herói pela emancipação dos coolies chineses, tratados como escravos nas plantações; conformou-se à política do Estado, potência colonial, do governo e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Andrade Corvo, pelo fim do tráfico dos coolies, vindos de Macau e considerados súbditos portugueses; e uma versão mais ... < br />