A Madeira tem menos eleitores do que alguns concelhos do Continente, mas, sendo Região Autónoma com governo, a eleição é importante. Atrai a atenção dos media, mais que do país: a audiência dos especiais de canais informativos foi muito baixa.















A expectactiva de parte dos jornalistas e comentadores na SICN e CNNP foi a de transformar numa avassaladora derrota a maioria relativa (metade dos deputados) da coligação PSD-CDS e de considerar irrelevante a perda de oito deputados pelo PS.









